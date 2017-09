publié le 01/09/2017 à 21:17

Nous sommes dans la salle commune d'une maison de retraite. La Vita Bella, à Dickinson, près de Houston (Texas). Il y a une vingtaine de personnes. Sur la photo, on en distingue sept : des grand-mères prostrées sur des fauteuils ou des chaises roulantes. Une semble tricoter. La pièce est sombre. Sur une table, des petites bouteilles d'eau sont dressées, un journal est posé. Au fond se trouve une machine à pop-corn vide et un chat, à l'affût, qui observe la scène. La scène semble banale.



Sauf que les résidents ont de l'eau jusqu'à la taille. L'eau est trouble, dans laquelle nagent quelques objets. La tempête Harvey vient de provoquer une inondation. La photo a été prise dimanche 27 août, au matin, par la responsable de l'établissement. Trudy Lampson l'a envoyée vers 9 heures du matin à son gendre, Timothy McIntosh, et à sa fille Kimberly.

Cette dernière s'est expliquée au micro de CNN : "Je ne pouvais presque pas croire que l'image envoyée par ma mère était réelle. Je lui ai juste écrit, en pensant que tout allait bien. La veille encore, on lui avait dit de rester sur place. Quand je l'ai eue dans la matinée pour savoir si ça allait, elle m'a répondu par cette photo. J'étais sous le choc, inquiète. Je ne savais pas quoi faire. Je lui ai demandé comment je pouvais l'aider. Elle m'a juste dit qu'ils attendaient la Garde nationale et demandé si nous pouvions contacter des gens".

La salle commune d'une maison de retraite inondée après la tempête Harvey, près de Houston Crédit : Trudy Lampson

La fille et son mari ont alors décidé de publier la photo sur Twitter, pour alerter les secours ou un voisin qui aurait pu se rendre en bateau dans l'établissement. Au total, le message est partagé plus de 4.000 fois. Si plusieurs internautes ont d'abord mis en doute l'authenticité du cliché, les autorités jointes plus tard ont bien confirmé une intervention dans l'après-midi, afin d'évacuer les résidents. Les secours ont dû hélitreuiller les personnes âgées par hélicoptère.



Depuis, tout le monde est sain et sauf. Au sec, à Allen, au nord du Texas. Le lendemain, Timothy McIntosh publiait même une photo des résidents tout sourire. Mais nul ne sait quand ils pourront rentrer chez eux, à la Vita Bella, dévastée.