Tempête Harvey : Trump promet de faire un don d'un million de dollars

et AFP

publié le 01/09/2017 à 00:50

"Il est fier de donner personnellement un million de dollars aux personnes au Texas et en Louisiane", les deux Etats touchés par Harvey, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders ce jeudi 31 août. Elle a précisé que le milliardaire n'avait pas encore choisi l'organisation à laquelle il souhaitait faire ce don, mais qu'il voulait donner son argent à l'organisation "la plus efficace et la meilleure" pour venir en aide aux victimes des inondations.



La Maison Blanche, qui a demandé au Congrès de débloquer des fonds d'urgence, a également annoncé que 100.000 foyers avaient été touchés par la tempête Harvey depuis que cette dernière a touché sol au Texas vendredi soir. Harvey est passée du statut d'ouragan de catégorie 4 à celui de tempête tropicale après avoir frappé la côte texane le week-end dernier. Au Texas, la manifestation climatique aurait déjà fait 10 morts selon un bilan officiel.

Plusieurs célébrités mobilisées

La tempête Harvey réveille des souvenirs difficiles alors qu'il arrive désormais en Louisiane. Des pluies torrentielles se sont abattues dans l'ouest de l'État, près de la ville de Cameron. La tempête s'approchait hier, mercredi 30 août, de la Nouvelle-Orléans. La ville commémorait mardi les 12 ans de l'ouragan Katrina qui avait fait 1.836 morts. La région est toujours profondément marquée par la catastrophe.

Plusieurs célébrités américaines, de Beyoncé à Sandra Bullock, en passant par le joueur de football américain J.J. Watt, ont déjà annoncé avoir mis la main à la poche pour soutenir les victimes de Harvey. Pour rappel, en avril dernier, Donald Trump avait fait don de ses premiers mois de salaire aux Parcs nationaux, honorant ainsi sa promesse de campagne de reverser son salaire à une organisation caritative.