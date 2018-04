et AFP

publié le 09/04/2018 à 07:19

Des missiles ont frappé tôt lundi 9 avril un aéroport militaire syrien, faisant des morts, peu après l'engagement des présidents américain et français d'apporter une "réponse forte et commune" à une "attaque chimique" ayant fait des dizaines de morts dans une zone rebelle près de Damas. "Plusieurs missiles ont frappé l'aéroport de Tayfur", a rapporté l'agence officielle syrienne SANA, affirmant qu'"une attaque américaine est soupçonnée" avant de retirer toute référence aux États-Unis. Le Pentagone a aussitôt réagi en assurant que ses forces armées "ne mènent pas de frappes aériennes en Syrie".



Les États-Unis, mais aussi la France, avaient brandi ces dernières semaines la menace de frappes en Syrie en cas d'attaque chimique. Samedi, un groupe rebelle et des secouristes dans la ville insurgée de Douma ont dénoncé une attaque chimique présumée ayant fait des dizaines de morts, provoquant un raz-de-marée de condamnations internationales.

À écouter également dans ce journal :

- Notre-Dame-des-Landes : des affrontements ont éclaté lundi matin sur la ZAD entre occupants et forces de gendarmerie mobile, alors que débutent des opérations d'expulsion, ont constaté des journalistes. Les gendarmes mobiles déployés sur place ont tiré des grenades lacrymogènes ainsi que des grenades assourdissantes en réponse à des tirs de projectiles au lieudit "Les fosses noires", à l'ouest de l'ex-route des chicanes.

- Grève à la SNCF : la mobilisation des cheminots devrait à nouveau causer d'importantes perturbations lundi pour les voyageurs, moins fortes cependant que lors des deux premiers jours de grève, tandis que le Premier ministre se dit toujours déterminé à aller "au bout" de la réforme.



- Paris-Roubaix : e coureur belge Michael Goolaerts, 23 ans, qui participait dimanche à Paris-Roubaix et qui avait été retrouvé inanimé pendant la course, est décédé dimanche soir à l'hôpital de Lille, a annoncé son équipe, Véranda's Willems, sur Twitter.



- Essonne : le maire de Wissous, Richard Trinquier, a été placé en garde à vue dimanche après avoir menacé des gens du voyage alors qu'il était armé et ivre, a-t-on appris auprès du parquet d'Evry.



- Le puissant prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane, a dîné avec Emmanuel Macron au musée du Louvre dimanche soir, après son arrivée très discrète en France, où il vient pour trois jours, afin de donner un nouveau souffle à des relations compliquées.