publié le 13/04/2018 à 15:59

Les spécialistes avaient tenté d'alerter l'État français sur cette possibilité. Laisser les Kurdes de Syrie juger nos jihadistes partis combattre dans les rangs de Daesh équivalait à prendre le risque de les voir être libérés.



Sur Europe 1, vendredi 13 avril, Mizkeen Ahmad, une influente conseillère politique au sein de l’administration kurde, prévient la France : "On peut libérer tous ces membres de Daesh. On va les relâcher hors de nos frontières… Dans quels pays ils iront, et où ils commettront une attaque ? Peu importe, il faut prendre cette décision".

Elle en veut à l'Europe de n'avoir pas soutenu les YPG (branche syrienne du PKK, parti des travaillistes du Kurdistan) dans leur lutte contre les Turcs à Afrin. Emmanuel Macron les avait même traités de "possibles terroristes" pour légitimer l'offensive d'Erdogan sur cette partie nord de la Syrie.

Des peines d'un an de prison seulement

"L’Europe ne nous a pas aidés à Afrine, pourquoi on continuerait à s’occuper de vos prisonniers de Daesh ? On en a capturé des milliers et personne ne nous a soutenus. Dont acte", menace-t-elle. D'autant que les Kurdes étaient des alliés de la coalition dans la lutte contre Daesh et ont largement permis des prises stratégiques, comme celle de Raqqa.



Un des dirigeants des tribunaux kurdes en Syrie, Abdulbasset Ausso, ajoute : "Ça ne peut pas durer éternellement, nous n’avons pas assez de place. Et ils nous coûtent cher ! Leur nourriture, leurs soins… Il faut bien s’en occuper". Il dit attendre une consigne du gouvernement français.





"Et si on les juge, certains de ces étrangers seront condamnés à un an de prison. Après cette année de prison, je les relâche où ? Ce sont vos citoyens, ils ont des passeports français. Il faut assumer", martèle-t-il prenant en exemple les Russes qui auraient, selon lui, rapatrié tous leurs jihadistes "y compris ceux qui ont combattu".