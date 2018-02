publié le 08/02/2018 à 10:49

Les Occidentaux ont-ils abandonné les Kurdes en Syrie ? Pour Patrice Franceschi, écrivain, ne pas s'élever contre l'intervention turque "est une faute morale et politique". Il demande à la France de mettre en place des pressions économiques et de peser au Conseil de sécurité de l'Onu pour faire cesser les manœuvres de la Turquie.



Patrice Franceschi met en garde : "c'est la sécurité des Français qui est en jeu". "Si on laisse faire les Turcs, dans un an ils ont réinstallé le djihadisme dans le nord de la Syrie", prévient-il.

Il dénonce la politique de "désinformation" de la Turquie, qui traite les Kurdes de terroristes. Patrice Franceschi demande que le président Emmanuel Macron se saisisse du sujet. Les Kurdes en Syrie sont les alliés de la France, rappelle-t-il. "Ils détiennent des terroristes français et vont les faire juger", explique l'auteur.