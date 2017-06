publié le 18/06/2017 à 18:02

Dans un communiqué publié le 16 juin, l'armée russe a affirmé avoir "probablement tué" Abou Bakr al-Baghdadi lors d'une frappe menée le 28 mai par son aviation sur une réunion de hauts dirigeants de l'organisation jihadiste près de Raqa, principal bastion de l'EI dans le nord de la Syrie. Un porte-parole de la coalition internationale menée par les États-Unis, le colonel Ryan Dillon, a indiqué ne pas être en mesure de confirmer pour le moment la mort du chef de l'EI.





Au total, l'armée russe affirme avoir tué une "trentaine de chefs de guerre" et "jusqu'à 300 combattants" et plusieurs "hauts dirigeants" de l'organisation terrorise. Elle évoque notamment Souleimane al-Chawakh, le "chef de la sécurité" d'Al-Baghdadi, l'"émir" de Raqa Abou al-Hajji al-Masri et l'"émir" Ibrahim Nayef al-Hajj. L'armée russe avait déjà annoncé avoir frappé les 25, 29 et 30 mai des unités de l'EI tentant de fuir la ville par le Sud en direction de la cité antique de Palmyre, sous contrôle des forces du gouvernement syrien. Elle avait également frappé l'organisation par des missiles de croisière Kalibr, une première depuis novembre 2016.

Un "fantôme" dont la mort a déjà été annoncée par le passé

La coalition internationale anti-jihadistes avait promis en mars lors d'une réunion d'éradiquer la "menace planétaire" du groupe État islamique et de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, pour la capture duquel Washington offre 25 millions de dollars. Le Secrétaire d'État américain Rex Tillerson avait alors prédit la "mort" prochaine d'Al-Baghdadi, assurant que ce n'était "qu'une question de temps". Abou Bakr al-Baghdadi a fait sa seule apparition publique connue en juillet 2014 à Mossoul en Irak. En turban et habit noirs, barbe grisonnante, il avait proclamé le "califat" sur les vastes territoires conquis par l'EI.

Surnommé "le fantôme" par ses partisans, le chef du groupe État islamique a déjà été annoncé mort à plusieurs reprises par le passé. Abou Bakr al-Baghdadi n'a plus donné signe de vie depuis un enregistrement audio diffusé en novembre 2016, après le début de l'offensive irakienne pour reprendre Mossoul dans lequel il exhortait ses hommes à "lutter jusqu'au martyre".

Un ancien cadre d'Al-Qaïda

De son vrai nom Ibrahim Awad al-Badri, le discret chef de l'EI serait né en 1971 dans une famille pauvre de la région de Bagdad. Passionné de football, il a échoué à devenir avocat puis militaire avant d'étudier la théologie. C'est lors de l'invasion américaine de l'Irak en 2003 qu'il crée un groupuscule jihadiste sans grand rayonnement avant d'être arrêté et emprisonné dans la gigantesque prison de Bucca.



Libéré faute de preuves, il rejoint un groupe de guérilla sunnite sous tutelle d'Al-Qaïda et en prend la tête quelques années plus tard. Profitant du chaos de la guerre civile, ses combattants s'installent en Syrie en 2013 avant une offensive fulgurante en Irak. Le groupe, rebaptisé État islamique, supplante Al-Qaïda, et ses succès militaires initiaux et sa propagande soigneusement réalisée attirent des milliers de partisans du monde entier.

L'annonce de l'armée russe suscite de nombreux doutes

L'annonce de Moscou intervient alors que l'organisation jihadiste est en passe d'être chassée de son principal fief en Irak, et que l'étau se resserre autour de sa "capitale", la ville de Raqa en Syrie. Des bombardiers et des avions d'attaque au sol russes ont visé une réunion à laquelle "se trouvait le dirigeant de l'État islamique Abou Bakr al-Baghdadi", qui aurait été éliminé dans le bombardement, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué, en précisant que les Américains avaient été prévenus de l'opération.



Selon le communiqué de Moscou, le commandement du contingent militaire russe en Syrie, basé à Hmeimim, a "reçu fin mai des informations sur la tenue dans la banlieue sud de Raqa d'une réunion de dirigeants de l'organisation terroriste État islamique", dont le but aurait été l’organisation de convois de sortie pour les combattants de Raqa. Plusieurs spécialistes soulignent cependant qu'il est étonnant, voire improbable, qu'autant de dirigeants de l’organisation de l'État islamique se soient rassemblés en compagnie d'Abou Bakr al-Baghdadi. Le spécialiste Wassim Nasr, journaliste pour France 24, remarque par ailleurs que Daesh n'hésite en principe pas à annoncer elle-même les décès de ses plus hauts dignitaires.