Jihad : une filière de départ vers la Syrie démantelée

publié le 30/05/2017 à 11:15

Six personnes ont été interpellées au cours d'une opération anti-terroriste menée à Bordeaux et en région parisienne entre lundi 29 et mardi 30 mai, annonce BFMTV. Ces arrestations ont conduit au démantèlement d'une filière de départ vers la Syrie.



La sous direction anti-terroriste de la police judiciaire a agi sous commission rogatoire, expliquent nos confrères. Les suspects sont deux femmes et quatre hommes, tous radicalisés et soupçonnés d'avoir favorisé le départ de jihadistes vers le territoire syrien.