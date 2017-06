"Le journal de Myriam", une enfance passée sous les bombes d'Alep

publié le 06/06/2017 à 20:16

C'est une enfance passée sous les bombes. Myriam, a 13 ans, elle est Syrienne et chrétienne. De novembre 2011 à décembre 2016, elle a raconté sa vie d'enfant dans la ville-martyre d'Alep dans son journal intime Le journal de Myriam, aujourd'hui publié aux éditions Fayard. La petite fille vit toujours dans la ville reprise par les forces de Bachar al-Assad. "Nous changeons de quartier parce que nous avons dû quitter notre maison dans le quartier de Jabal Saydé", explique la fillette.



Au début du livre, elle raconte comment elle est revenue dans le quartier où elle avait grandi. Elle décrit le vide, plus de commerces, plus de maisons, que des gravas. "Les rues étaient vides, tout était détruit", décrit-elle. Mais elle explique également avoir "retrouvé les odeurs de mon enfance, mes souvenirs". "Lorsque je me suis rapprochée de là où se trouvait notre maison, j'ai vraiment senti que je retrouvais la vie", confie-t-elle. Mais elle a été "très touchée" en découvrant qu'une partie de sa maison était détruite et que les biens de sa famille étaient éparpillés.

Elle se remémore les bombes qui tombent sur la ville. "C'était effrayant parce qu'on entendait le fracas de ces bombardements", raconte-t-elle. "J'aurais vraiment voulu être ailleurs", confie la petite fille qui décrit une vie "difficile" aujourd'hui à Alep. "Nous souffrons des coupures d'eau, d’électricité".