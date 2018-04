et Yves Calvi

La France va-t-elle intervenir en Syrie ? Le président Emmanuel Macron a affirmé que le régime syrien avait perpétré des attaques chimiques sur sa population, dépassant une ligne rouge fixée par la communauté internationale. Mais une intervention sur place reste pour l'instant hypothétique.



"Il y a une étrange temporisation par rapport aux déclarations assez fracassantes des derniers jours", note Pierre Servent, spécialiste des questions de défense et de stratégie, sur RTL vendredi 13 avril. Pour lui, ce délai peut s'expliquer par "la difficulté d'établir des dossiers d'objectif liés au chimique".

Pierre Servent se demande également s'il n'y a pas des "dissensions chez les amis sur la nature des frappes militaires". Emmanuel Macron a en effet répété qu'il ne fallait pas ajouter au conflit déjà en cours, mais "est-ce que Donald Trump veut aller plus loin ?", s'interroge Pierre Servent.

"L'idée de la manœuvre, c'est d'éviter l’escalade et d'ajouter une guerre dans un pays qui en connaît déjà", explique-t-il. Les forces militaires effectuent une anticipation permanente des frappes possibles, "ensuite il faut les soumettre aux politiques". Le spécialiste des questions de défense et de stratégie met en avant le souci de cohérence de l'action entre les alliés, qui demande préparation et concertation entre eux.