publié le 12/06/2018 à 07:24

Une page s’est tournée cette nuit de lundi à mardi 12 juin dans les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. À 3h04, heure de Paris, Donald Trump et Kim Jong-un ont échangé leur première poignée de main. La photo prise dans un hôtel de luxe Singapour a désormais sa place dans les livres d'Histoire. Jamais un président américain en exercice n'avait rencontré son homologue nord-coréen.



"Le chemin pour en arriver là n'a pas été facile" a reconnu le leader nord-coréen Kim-Jong-un. "Nous allons avoir une relation formidable", a déclaré pour sa part Donald Trump, assis au côté de l'homme fort de Pyongyang. Les deux hommes viennent de finir un déjeuner de travail. Auparavant, ils avaient passé 50 minutes en tête-à-tête.

Le président américain Donald Trump a déclaré que son sommet historique avec Kim Jong Un avait permis de faire "beaucoup de progrès". "C'était vraiment une rencontre fantastique" qui s'est déroulée "mieux que quiconque aurait pu imaginer", a-t-il lancé à la presse à l'issue de son déjeuner de travail. "Nous allons maintenant aller signer", a-t-il ajouté, sans préciser exactement de quel type de document il s'agit.

À travers cette rencontre, Kim Jong-Un poursuit deux objectifs : la reconnaissance internationale de son régime et allègement des sanctions économiques qui le visent. De son côté Donald Trump cherche à obtenir la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule, mais de nombreux diplomates américains restent sceptiques sur ce point.

À écouter également dans ce journal

- Après les soins dentaires et les lunettes, ce sont les prothèses auditives qui seront bientôt intégralement remboursées. RTL révèle qu’un accord a été trouvé avec les professionnels du secteur. Il sera officialisé mercredi 13 juin par Emmanuel Macron.



- Nouvel épisode de la grève en pointillés aujourd'hui à la SNCF. Il y a trois TGV et trois Transiliens sur cinq et un TER sur deux. Les syndicats appellent à une mobilisation massive. Cette journée a été baptisée "la journée de la colère cheminote".



- Les représentants des agriculteurs seront reçus ce mardi 12 juin à 15 heures par leur Ministre, Stéphane Travert, à l'appel de la FNSEA. Ils bloquent en ce moment une quinzaine de dépôts de carburants et de raffineries pour protester contre l'importation d'huile de palme.