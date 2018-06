et Loïc Farge

publié le 12/06/2018 à 11:03

Cinquante minutes. C'est le temps qu'aura duré le premier entretien en tête-à-tête entre Donald Trump et Kim Jong Un, mardi 12 juin à Singapour. Une rencontre historique au cours de laquelle les deux hommes se sont longuement serré la main devant une grande rangée de drapeaux des deux pays ennemis.



L'objectif principal était d'abord de nouer un contact. Mission accomplie ? "Ce n'était pas gagné il y a encore une petite semaine (...) Pour l'instant, le côté emblématique et médiatique de ce sommet est bien réalisé des deux côtés", a réagi peu après sur RTL Olivier Guillard, directeur de recherches Asie à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).

Ce rendez-vous, au cours duquel Donald Trump et Kim Jong-Un ont affiché leur entente pour "tourner la page du passé" - a abouti à la signature d'un document commun. "On ne va pas signer de traité de paix aujourd'hui, ni de normalisation diplomatique, ni d'accord de dénucléarisation", a averti le géopolitologue, pour qui "il est beaucoup trop tôt".