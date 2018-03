et Éléonore De Marnhac

publié le 19/03/2018 à 12:58

Avec près de 77% des voix, la réélection de Vladimir Poutine dimanche 19 mars a été un vrai plébiscite. Si Artem Studennikov, ministre conseiller de Russie en France, avoue que ce n'est pas une surprise, il souligne que c'était bien les "citoyens russes qui devaient trancher". Et ils sont 67,4% à l'avoir fait.



"Vladimir Poutine est le seul politique qui peut lutter pour cette place de président" a déclaré le numéro deux de l'ambassade de Russie en France, évoquant par ailleurs les deux principaux opposants du président, Pavel Groudinine et Ksénia Sobtchak qui ont respectivement obtenu 11,79% et 1,67% des voix.



Des accusations de fraude

Plusieurs accusations de fraude, bourrage d'urne ou votes multiples, ont émergé dès dimanche partout dans le pays, poussant les opposants à parler de chiffres bidons. Pour Artem Studennikov, il est trop tôt pour se prononcer, mais dans les cas de fraude avérée, "la Commission électorale fédérale a été très stricte, le bureau de vote a été fermé, les résultats ont été annulés. C'est la justice qui doit trancher."

Sur l'absence d'opposition et notamment sur l'absence de Poutine au débat entre candidats, le ministre explique que "Poutine travaille, il ne croit pas qu'il doit participer à ces échanges qui ne sont pas très solides." Et de rappeler que la Russie ne construit sa démocratie que depuis 25 ans alors que la France a une expérience démocratique de 150 ans.



Enfin, sur l'affaire Skripal, ex-espion russe empoisonné en Angleterre, Artem Studennikov a rappelé la bonne volonté de la Russie pour collaborer avec la Grande-Bretagne et a nié toute implication de la Russie dans cette affaire. "Ce ne sont que des accusations infondées".