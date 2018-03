Présidentielle en Russie : pourquoi les Russes votent-ils toujours Poutine ?

publié le 18/03/2018 à 08:33

Il devrait être réélu sans coup férir. Le président russe Vladimir Poutine est le grand favori de l'élection présidentielle qui se déroule dans le pays et dont le premier - et probablement unique - tour a lieu ce dimanche 18 mars. Il est couramment admis que Vladimir Poutine suscite tantôt la crainte, tantôt l'admiration, mais la réalité locale est plus nuancée.



Marina, 61 ans, retraitée de l'édition de manuels scolaires, vit dans une banlieue modeste de Moscou. Elle n'est pas fan de Vladimir Poutine et n'a pas toujours voté pour lui, mais c'est tout de même son nom qu'elle glissera dans l'enveloppe ce dimanche 18 mars.

"Quand pendant dix ans vous allez au magasin - les rayons sont vides, vous ne savez pas comment nourrir votre enfant, il n'y a que du pain à manger, il faut faire la queue pour avoir du beurre (...), attendre deux mois pour avoir une paire de chaussures - et que vous voyez votre enfant grandir, vous devez lui expliquer pourquoi il n'y a plus rien, cela est très difficile. Alors après cela vous avez envie de stabilité et moi je vois ce que Poutine a fait, il a redressé le pays, il l'a rendu fort", explique-t-elle dans le trois pièces un peu vieillot qu'elle partage avec sa fille et sa petite fille.

Poutine a redressé le pays, il l'a rendu fort. Marina, habitante de la banlieue modeste de Moscou Partager la citation





Marina est pourtant consciente des soupçons de corruptions, des carences du système de santé ou d'éducation, de la propagande du Kremlin... Mais après le traumatisme des années 90, elle préfère se passer de certaines libertés pour ne pas hypothéquer l'essentiel : la stabilité de la Russie. "Nous avons beaucoup souffert et de ce fait nous sommes prêts à partager des centaines de choses à nos dirigeants, à fermer les yeux, à ne pas y faire attention", confie-t-elle.