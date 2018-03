Un livre révélerait ce que pense réellement Elizabeth II de Camilla Parker Bowles

publié le 21/03/2018 à 18:20

L'entente n'a pas toujours été cordiale entre Elizabeth II et Camilla Parker Bowles. Ce ne sont pas les biographies non-autorisées autour de la famille royale britannique qui diront le contraire. La dernière en date s'intitule Rebel Prince : The Power, Passion and Defiance of Prince Charles.



Cette biographie écrite par le journaliste anglais Tom Bower dévoile les dessous de la vie du père des princes William et Harry. Mais certains passages du livre mettent en lumière les tensions entre la Reine d'Angleterre et son fils, au sujet de sa relation avec Camila.

Dans un extrait publié ce mardi dans le Daily Mail, l'auteur soutient que le Prince Charles a confronté sa mère à la venue de Camilla dans la famille royale, durant l'été suivant la mort de la Princesse Diana. Après "plusieurs martinis", la réponse de la Reine aurait été brutale. "Je ne veux rien avoir à faire avec elle", la qualifiant au passage de "méchante femme".

Alors que la Reine Elizabeth II n'aurait pas pardonné cette adultère, sa sœur, la princesse Margaret aurait apporté son soutien au prince Charles à cette époque.