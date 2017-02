Le Nissan Qashqai souffle ses dix bougies

Le plus célèbre des petits SUV, dont le marché ne cesse de décoller en France et dans le monde, a été l'un des tous premiers a être lancés.

par Christophe Bourroux publié le 09/02/2017 à 07:02

Il y a dix ans pile, Nicolas Sarkozy était élu président, Apple faisait sensation en dévoilant son iPhone. Et pendant ce temps, un OVNI débarquait en concession : le Qashqai. Un nom improbable pour une voiture qui va bousculer les codes, ringardiser le monospace et démocratiser le SUV. Recette simple : une position de conduite élevé, compacte, tout en adoptant un look de baroudeur. Bingo ! Les clients adorent.



D'autres avant, comme Land Rover ou Toyota, avaient bien sorti leurs modèles. Mais il faut reconnaître que c'est Nissan qui a réussi à populariser le concept et à dominer le secteur, avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Pari gagné sur un secteur, celui des SUV, qui ne cesse de grimper, avec une vente sur quatre en France. Le SUV japonais, destiné à l'Europe, est produit en Angleterre dans l'usine de Sunderland au rytme d'une auto toutes les minutes, 24h/24.



Nissan qui s'apprête à lancer une version restylée. Déjà il y a trois ans, le baroudeur des villes avait subi un lifting. Seulement voilà, depuis les concurrents ont montré les dents : du Peugeot 3008 au Kia Sportage, en passant par le Volkswagen Tiguan, sans oublier le cousin, le Renault Captur. Quelques modifications sont à prévoir. Avec peut -être l'arrivée d'un pilotage automatique dans les embouteillages ou sur autoroute, et une version hybride. Verdict début mars à Genève, où le nouveau Qashqai sera dévoilé au salon de l'auto.