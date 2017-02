Automobile : la Maaf propose le suivi en temps réel de vos sinistres

L'assureur Maaf vient de lancer une application "mon suivi de sinistre en temps réel".

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 13/02/2017 à 07:15

Voici une nouvelle application, simple, et très utile. Cette nouvelle fonction est, en réalité, un pas de plus dans les services déjà proposés. Elle a déjà été téléchargée 300.000 fois. Depuis deux ans, la Maaf permet à ses assurés d'accéder à leurs contrats auto et habitation à distance, ainsi qu’à diverses prestations utiles (consultation des garanties, conseils de prévention, géolocalisation en cas de panne ou d’accident). Désormais, vous pouvez suivre la gestion d’un dossier de sinistre auto ou habitation en temps réel.



De la déclaration au règlement, vous avez connaissance automatiquement de la gestion de votre dossier. Vous avez aussi accès aux coordonnées de l'expert et du réparateur qui s'occupe de votre voiture. De plus, vous pouvez visualiser en photos toutes les étapes des réparations, avec une alerte quand votre véhicule sera prêt et mis à votre disposition.



Cela vient aussi compléter l'e-constat, la possibilité d'envoyer un constat via son smartphone. Lancée il y a deux ans, cette application permet, en cas d'accident non corporel entre deux véhicules, de ne plus utiliser la version papier. C'est pratique, avec la possibilité d'envoyer des photos depuis son téléphone portable. Mais le e-constat a bien du mal à convaincre.



En deux ans, l'application a été téléchargée près de 450.000 fois. Ce qui, au regard du nombre d'automobilistes (plus de 32 millions), est bien peu. D'autant qu'à peine 25.000 e-constats ont été transmis. Pourtant, l'application est gratuite.