Assurance auto : toujours de gros écarts entre les régions

La moyenne des primes d'assurance auto dans les dix plus grandes villes de France est de 629 euros, soit 8,4% de plus que dans le reste du pays.

publié le 10/02/2017

Où paie-t-on le plus cher - ou le moins cher - son assurance auto ? L'assureur en ligne Lelynx.fr a dévoilé le baromètre 2016 de l'assurance automobile en France. Avec tout de suite la mauvaise nouvelle : si vous vivez dans une grande agglomération, vous avez droit aux primes d'assurance les plus élevées en France. Les dix plus grandes villes de l'Hexagone affichent des primes moyennes à 629 euros, soit 8% de plus qu'ailleurs. Si l'Île-de-France arrive en tête, contrairement à ce que l'on peut penser, Paris, avec 653 euros par an, n'occupe pas la première place, mais se classe quatrième derrière Lyon, Nice et Marseille.



La capitale phocéenne remporte la palme avec une addition particulièrement salée de 755 euros. À comparer aux 491 euros déboursés par les Bretons, qui sont les plus chanceux, ou aux 511 euros déboursés par les automobilistes en Pays-de-la-Loire, 518 pour ceux de la Nouvelle-Aquitaine et 533 pour la région Occitanie.

60% des sinistres concernent des collisions

Ce grand écart entre les régions s'explique par de nombreux facteurs, comme la densité urbaine (et donc l'augmentation des risques d'accrochages), la concentration des jeunes conducteurs dans la région, mais aussi un parc de véhicule plus récent.



Selon l'assureur en ligne, près de 60% des sinistres déclarés en 2016 concernent des collisions, loin devant le bris de glace (23%) ou encore le stationnement (11%). Le vol, lui, ne représente qu'un petit pour cent du total des sinistres.