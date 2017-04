Éric Zemmour : "La campagne électorale a enfin démarré"

publié le 20/04/2017 à 08:35

"On connait nos classiques : la drôle de guerre est suivie de la guerre éclair", explique Éric Zemmour. "D'abord, on s'enlise dans une situation de ni guerre, ni paix qui épuise les nerfs et les volontés. Puis, soudain, c’est l'offensive meurtrière, et mort aux vaincus", poursuit le journaliste, qui note que "depuis des mois c'était une drôle de campagne : pas vraiment d’affrontement, pas vraiment de débat, pas vraiment de polémiques".



"Ce n'était pas une campagne présidentielle, mais un concours de patinage artistique", raille-t-il. "Et soudain, tout s'emballe. On tire de tous les côtés. On parle vraiment de la France, de son devenir, de son identité, de son peuple", analyse-t-il. "Jusqu’à présent, aucun candidat ne savait exactement de quoi parler car il ne savait pas exactement qui était son adversaire. Cette période est révolue", ajoute Éric Zemmour.