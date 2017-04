et Loïc Farge

publié le 18/04/2017 à 10:29

"Quelle violence ! Quelle haine !", lance Pascal Praud. Il évoque Christian Estrosi, le président UMP de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, "sifflé par des supporters de son propre camp". Il évoque aussi François Fillon, le candidat de la droite, "reçu par un concert de casseroles, quand il n'est pas enfariné". Sans oublier Gilbert Collard, le député du Gard apparenté FN, qui " a échappé à un cocktail Molotov lundi (17 avril) soir".



"Les journalistes sont vilipendés dans les meetings : chez Fillon on leur crache dessus, chez Le Pen on les molleste", poursuit le journaliste. "Jean-Luc Mélenchon est devenu Maximilien-Illitch Mélenchon pour certains. Tout est caricaturé, travesti, hystérisé. Les réseaux sociaux déversent chaque seconde colère, inculture et bêtise", déplore-t-il.

"Il faut quand même rappeler qu'une campagne électorale construit la légitimité du futur président. Comment présider au lendemain du 7 mai après ce torrent de boue, pour Fillon, Le Pen, Macron, Mélenchon ?", interroge Pascal Praud. "Je précise que j'ai énuméré leur nom par ordre alphabétique. Autrement certains auditeurs diront : 'Vous avez entendu, il a mis Fillon avant Le Pen, RTL roule pour Fillon !'", insiste-t-il. "Pour l'un de ces quatre là, le plus dur commencera", conclut le journaliste.