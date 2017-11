publié le 09/11/2017 à 17:51

Plus de vingt fois le seuil de pollution maximal fixé par l'Organisation mondiale de la santé. La capitale indienne, New Delhi est la ville la plus polluée du monde, devant Pékin (Chine). Selon les professionnels de santé, respirer l'air de la ville pendant un jour reviendrait à fumer 50 cigarettes ! L'Association médicale indienne a décrété un "état d'urgence de santé" pour contrer ce phénomène "d'airpocalypse".



Depuis plusieurs jours, New Delhi est frappée par un phénomène de smog, un brouillard de pollution. Les instruments de mesure de la qualité de l'air s'affolent, révélant des niveaux de particules ultra fines, les plus dangereuses pour les voies respiratoires, situés entre 400 et 700 microgrammes par mètre cube d'air. À titre de comparaison, l'OMS recommande normalement de ne pas dépasser 25 microgrammes. Le ministre en chef de la ville, Arvind Kejriwal, a comparé New Delhi à une "chambre à gaz". La visibilité étant tellement mauvaise, l'aéroport Indira Gandhi a même dû être temporairement fermé.

L'ambassade de France a recommandé aux ressortissants présents d'utiliser un masque filtrant et de se calfeutrer à leur domicile. Par ailleurs, les médecins réclament l'annulation du semi-marathon de Delhi, prévu le 19 novembre. Mais les organisateurs ont assuré qu'il aurait lieu, espérant une amélioration de la qualité de l'air.