Pascal Praud : "Avoir des enfants rallonge l'existence"

publié le 15/03/2017 à 11:07

Avoir au moins un enfant augmente l'espérance de vie, plus particulièrement chez les hommes, selon une vaste étude publiée mardi 14 mars dans la revue médicale Journal of Epidemiology & Community Health. "C'est une belle idée que donner la vie prolonge la sienne", constate Pascal Praud. "Avoir des enfants raccourcit les nuits, vide le réfrigérateur, abîme les parquets, mais rallonge l'existence", poursuit-il.



"Et parfois les enfants ont des enfants, ce qui est une double chance pour combattre l'ennui : prépare des quatre-heures et réviser les règles du Monopoly", se félicite-t-il. "Avoir des enfants augmente le rythme cardiaque. Cette situation plus saine, disent les chercheurs, augmente l'espérance de vie", ajoute-t-il.

"Vous serez taxi le dimanche, banquier le samedi ; vous serez entraîneur, professeur, docteur ; vous serez un papa, parfois une maman, et - si possible - jamais un copain", annonce Pascal Praud. "Et tout cela ne vous tuera point. Vous serez utile, vous serez vivant, vous serez parent plus longtemps que les autres", conclut-til.