Ukraine : 5 morts dans le crash d'un hélicoptère militaire

publié le 27/03/2017 à 00:23

Un hélicoptère de l'armée ukrainienne s'est écrasé dimanche dans l'Est de l'Ukraine, près de la ligne de front avec les régions séparatistes, tuant cinq personnes à son bord. L'armée ukrainienne a cependant indiqué qu'elle privilégiait la thèse d'un accident pour le moment. "À la suite de cette tragédie, cinq personnes sont mortes : trois membres d'équipage et deux passagers", a indiqué Oleksandr Motouzianyk, porte-parole de l'armée ukrainienne.



Le crash du Mi-2, un petit hélicoptère pouvant transporter une dizaine de personnes, a eu lieu sur la commune de Malynivka, à proximité de Kramatorsk, une ville de l'Est contrôlée par les forces de Kiev non loin du front, avait indiqué peu avant l'État major ukrainien sur sa page Facebook. "Selon une version préliminaire, le crash de l'appareil a eu lieu à la suite d'une collision avec une ligne électrique", est-il précisé.

Une équipe a toutefois été dépêchée sur place pour "éclaircir les raisons de la catastrophe et évacuer les membres de l'équipage morts", a ajouté la même source. Le conflit entre séparatistes prorusses et forces ukrainiennes, qui a débuté en avril 2014, a déjà fait plus de 10.000 morts.