Le camion qui a foncé sur des piétons et des cyclistes à New York mardi 31 octobre.

publié le 02/11/2017 à 00:31

Un an qu'il planifiait un acte dont il est "satisfait". Le parquet fédéral de Manhattan a donné ce mercredi 1er novembre quelques éléments des premiers interrogatoires de de Sayfullo S., le suspect de l'attentat qui a fait huit morts et 12 blessés. Il a été inculpé pour terrorisme.



La plainte enregistrée mercredi et publiée par le parquet cite deux chefs d'inculpation : soutien à une organisation terroriste étrangère et violence et destruction de véhicules. Le parquet n'a pas immédiatement précisé si d'autres chefs d'inculpation allaient suivre, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau de l'État.

Le document relate en détail ce que Saipov a dit aux enquêteurs lors de son interrogatoire à l'hôpital, où il a été transporté mardi après-midi après avoir été touché au ventre par un policier lors de son arrestation.

Inspiré par des vidéos de l'EI

Inspiré par des vidéos diffusées par l'EI, il a ainsi reconnu avoir commencé à planifier son attentat "il y a environ un an", avant de décider, il y a deux mois, d'utiliser un camion bélier "pour faire un maximum de victimes", selon la plainte du parquet. Il a précisé avoir loué un camion dès le 22 octobre pour s'entraîner, et a choisi le jour d'Halloween "pour être sûr qu'il y aurait beaucoup de gens dans les rues."



Après avoir fauché une vingtaine de cyclistes et passants mardi après-midi, il a crié "Allah Akhbar" ("Dieu est grand", en arabe) en sortant de son véhicule. Il a heurté un bus scolaire qui l'a contraint à s'arrêter alors qu'il avait l'intention de continuer à faucher des piétons jusqu'au pont de Brooklyn, qui relie Manhattan à Brooklyn, selon le parquet.



Il a aussi reconnu être l'auteur des écrits en arabe mentionnant l'EI qui ont été retrouvés à proximité du camion par les enquêteurs. Enfin, Saipov a demandé à pouvoir déployer le drapeau noir de l'EI dans sa chambre d'hôpital, et s'est déclaré "satisfait de ce qu'il a fait", souligne la plainte.