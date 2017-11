Attentat de New York : Trump veut mettre fin à "la loterie des cartes vertes"

publié le 01/11/2017 à 19:02

Vive polémique sur le système d'attribution des cartes vertes à la loterie, après l'attaque de Manhattan de ce mardi 31 octobre. Selon Donald Trump, le terroriste présumé d'origine ouzbèke, qui a tué huit personnes avec sa camionnette, en aurait bénéficié.



"Nous devons êtres plus durs, nous devons être plus intelligents et nous devons être beaucoup moins politiquement corrects", a-t-il martelé depuis la Maison Blanche ce mercredi 1er novembre, lors d'une allocution. Donald Trump a appelé à mettre fin au système d'attribution à la loterie des cartes vertes, qui donne le droit de s'installer aux États-Unis. Après l'attentat, les républicains avaient sans attendre exploité l'événement pour dénoncer cette mesure en vigueur depuis une vingtaine d'années et qui est depuis longtemps dans leur ligne de mire.

"Le terroriste est entré dans notre pays grâce au Programme de loterie de visas de diversité, une merveille de Chuck Schumer", a taclé Donald Trump, plus tôt dans la journée, dans un tweet ciblant le chef de l'opposition démocrate au Sénat.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 novembre 2017

"Nous luttons avec force en faveur d'une immigration basée sur le mérite, plus de systèmes démocrates à la loterie. Nous devons être BIEN PLUS fermes (et plus malins)", a écrit le président américain dans un autre tweet.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 novembre 2017

Le locataire de la Maison-Blanche a également cité un officier américain à la retraite qui a déclaré sur Fox News que Chuck Schumer favorisait "l'importation de problèmes européens" en Amérique.

"Senator Chuck Schumer helping to import Europes problems" said Col.Tony Shaffer. We will stop this craziness! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 novembre 2017

"L'immigration est une bonne chose pour l'Amérique"

Le système d'attribution à la loterie des cartes vertes offre une chance aléatoire à 50.000 candidats par an de pouvoir vivre aux États-Unis. Le système favorise les pays avec un taux d'émigration en Amérique relativement bas sur les cinq années précédentes. Une grosse moitié de ces visas sont attribués à l'Afrique.



"J'ai toujours cru et je continue à croire que l'immigration est une bonne chose pour l'Amérique", a réagi Chuck Schumer dans un communiqué, ce mercredi 1er novembre. "Le président Trump, plutôt que de politiser et de diviser les États-Unis, ce qu'il semble toujours faire en des temps de tragédie nationale, devrait se concentrer sur la solution effective - le financement antiterroriste - qu'il a proposé de réduire dans son dernier budget", a ajouté le ténor démocrate.