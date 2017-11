Attaque à New York : "Le radicalisme est venu de l'intérieur du pays"

publié le 01/11/2017 à 23:50

Cela faisait sept ans que Sayfullo Saipov était arrivé d'Ouzbékistan pour s'installer aux États-Unis, légalement. Mardi 31 octobre, il a foncé sur des piétons et cyclistes dans le sud-ouest de Manhattan, tuant 8 personnes et en blessant 12 autres. "D'après l'enquête, il apparaît que Sayfullo Saipov planifiait ceci depuis plusieurs semaines. Il l'a fait au nom de l'organisation État islamique et parmi les objets découverts sur les lieux se trouvait un message" manuscrit en arabe, citant Daesh, a expliqué le chef de la police de New York.



"Ce qu'il faut retenir, c'est que le radicalisme est venu de l'intérieur du pays", explique sur RTL le spécialiste des États-Unis Jean-Éric Branaa. "La question des Américains sera maintenant de comprendre le chemin de la radicalisation", estime le maître de conférences.

Cependant, la problématique n'est pas nouvelle aux États-Unis puisque comme il l'explique, "le mouvement est déjà enclenché puisqu'on sait qu'il y a des endroits à forte population musulmane notamment a Patterson a côté de l'île de Manhattan. Dans cette ville qui compte 20.000 musulmans, il y a plusieurs mosquées dont certaines sont sous surveillance depuis 2005/2006", précise le spécialiste, qui s'étonne que Sayfullo Saipov ait "échappé à tous les contrôles".