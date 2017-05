publié le 18/05/2017 à 19:10

Ce jeudi 18 mai 2017, une voiture a foncé dans la foule, dans le centre névralgique, très touristique de New York : Times Square. Les autorités américaines comptent pour l'heure plusieurs blessés sur cette place, qui est l'une des plus fréquentées au monde. Les faits se sont produits en fin de matinée, au croisement de la 45e rue et de Broadway. Selon le dernier bilan des pompiers de New York, il y aurait eu un mort et une vingtaine d'autres personnes ont été blessées.



La police a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un acte terroriste mais qu'une enquête était en cours. Le conducteur, indique le New York Post, a tenté de prendre la fuite et a été rattrapé et interpellé par les forces de l'ordre américaines. L'homme serait âgé de 26 ans, d'après la chaîne d'information CBS. NBC affirme également que l'individu aurait déjà été arrêté par le passé pour conduite en état d'ivresse.

Selon la police new-yorkaise, qui s'est exprimée sur Twitter, il s'agirait d'un incident isolé. "Un homme en détention dans la collision du véhicule à #TimesSquare. On pense qu'il s'agit d'un incident isolé, il reste sous enquête", peut-on lire sur ce message diffusé par le compte Twitter officiel de la police new-yorkaise.

One male in custody in the #TimesSquare vehicle collision.

It is believed to be an isolated incident, it remains under investigation. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18 mai 2017

Un photographe de l'AFP, qui se trouvait tout près du lieu de l'accident, a vu le véhicule débouler à toutes allures sur la place où se trouvaient de nombreux touristes, sous un soleil radieux. "Il y avait des gens par terre", et "des gens qui pleuraient", a-t-il indiqué.



Il a dit avoir vu une femme dont le visage était recouvert d'un linge blanc, sans que l'on sache s'il s'agissait de la victime décédée évoquée par les pompiers.



Le véhicule a arrêté sa course en rentrant dans un poteau de signalisation et a pris feu. De nombreux véhicules d'urgence - police, ambulance, pompiers- étaient sur les lieux.