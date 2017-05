publié le 18/05/2017 à 21:01

Un ancien militaire de l'US Navy. Le profil du conducteur qui a semé la panique dans le centre névralgique de New York, jeudi 18 mai, se dessine peu à peu, au fur et à mesure que les informations communiquées par la police nous parviennent.



L'homme, qui a été interpellé et identifié comme Richard Rojas, a renversé au total 23 piétons, dont une jeune femme âgée de 18 ans qui est morte sur le coup. Le maire a précisé qu'il s'agissait d'un citoyen américain de 26 ans, résident dans le quartier du Bronx, ayant été "membre de l'US Navy". Âgé de 26 ans, le suspect avait un casier judiciaire, a indiqué Bill de Blasio, le maire de New York, pour conduite en état d'ivresse. Des faits pour lesquels il aurait été interpellé en 2008 et 2015, selon l'agence Reuters. La police va désormais devoir déterminer s'il était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, ce que les différents témoignages semblent avancer.

Selon les témoins et les déclarations de la police, la voiture de Richard Rojas est montée à vive allure sur le trottoir de l'avenue et a continué sur plusieurs dizaines de mètres. Le véhicule a ensuite terminé sa course contre un poteau de signalisation. "L'enquête se poursuit", a indiqué le maire de New York.