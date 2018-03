publié le 26/11/2016 à 15:07

Gérard Bourgoin a appris ce samedi matin le décès de Fidel Castro, l’ex-dirigeant cubain et père de la révolution dans son pays, dont il a tenu les rênes d’une main de fer entre 1959 et 2006. L’industriel français, ancien président du club de football d’Auxerre et de la Ligue de football professionnel (LFP), se souvient d’un "homme très attachant, un monstre d’attachement, de sympathie et d’intelligence".



Ses affaires, dans le pétrole notamment, l’ont amené à effectuer plusieurs voyages à Cuba et à entretenir une relation amicale avec Fidel Castro. "J’ai eu Fidel régulièrement au téléphone, chaque mois pendant vingt ans. J’ai continué à avoir de ses nouvelles", raconte Gérard Bourgoin. La dernière fois, c’était "il y a 7-8 mois, il n’y pas très longtemps quoi. Depuis dix ans, depuis qu’il a quitté le devant de la scène, on avait beaucoup moins de contacts", admet l'industriel français.

"Mon premier vol en 1993, c’était une réception avec Fidel. L’aéroport a beaucoup changé, il a été équipé par la France et inauguré aussi au moment du blocus américain. Ça avait fait assez de bruit d’ailleurs. J’ai eu des ennuis aux États-Unis à cause de cette affaire-là", se rappelle aussi Gérard Bourgoin, un brin nostalgique au moment de commenter le décès du "Lider Maximo".