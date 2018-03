publié le 26/11/2016 à 11:44

Les réactions affluent après la mort de Fidel Castro, décédé vendredi soir à l’âge de 90 ans à La Havane. Vladimir Poutine a rendu hommage samedi au père de la révolution cubaine, qualifiant l’ex-dirigeant de "symbole d'une époque", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.



"Cet homme d'État émérite est à juste titre considéré comme le symbole d'une époque de l'Histoire moderne du monde", a déclaré Vladimir Poutine dans un message adressé à l’actuel président cubain Raul Castro, qui a succédé à son frère Fidel en 2006. Le président russe a ajouté que Fidel Castro "était un ami sincère et fiable de la Russie".

Autre message en provenance de Russie, Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l’Union soviétique, a quant à lui estimé que Fidel Castro avait pu "fortifier" son pays et résister au blocus américain "le plus dur", "quand il y avait une pression monumentale sur lui et il a pu (...) mener son pays sur la voie du développement indépendant", a-t-il affirmé, dans des propos cités par l'agence Interfax.