26/11/2016

Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a affirmé samedi 26 novembre qu'il ferait "tout" pour contribuer à la "liberté" du peuple cubain après la mort de Fidel Castro, mais sans rien dire de la politique d'ouverture de son prédécesseur Barack Obama. Le milliardaire républicain, qui entrera à la Maison Blanche le 20 janvier, a jugé dans un communiqué que le père de la Révolution cubaine décédé vendredi à l'âge de 90 ans était "un dictateur brutal qui a opprimé son peuple pendant près de six décennies ".



"L'héritage de Fidel Castro est celui des pelotons d'exécution, du vol, d'une souffrance inimaginable, de la pauvreté et de la négation des droits humains fondamentaux", a-t-il déclaré. Alors que Cuba reste une île totalitaire, c'est mon espoir qu'aujourd'hui soit un nouveau pas pour s'éloigner des horreurs endurées et s'approcher d'un futur de liberté pour le merveilleux peuple cubain."

"Même si les tragédies, les morts et la souffrance causés par Fidel Castro ne peuvent être effacés, notre administration fera tout pour s'assurer que le peuple cubain puisse enfin commencer son voyage vers la prospérité et la liberté." Donald Trump n'a pas pu s'empêcher de parler de lui et de sa campagne dans son message et concluant : "Je me joins aux nombreux Américano-cubains qui m'ont soutenu avec beaucoup de force durant la campagne, y compris la Brigade 2506 Veterans Association qui m'a apporté son soutien avec l'espoir de voir un jour un Cuba libre". Un message quelque peu plus complet que son tweet lapidaire orné d'un point d'exclamation publié quelques heures auparavant :

Fidel Castro is dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 novembre 2016