publié le 19/05/2017 à 12:19

Il a été nommé par le numéro deux du ministère de la Justice américain, Rod Rosenstein, dans une atmosphère plombée par des soupçons de pressions en provenance de la Maison Blanche. Le procureur spécial a rarement été au cœur des affaires politico-judiciaires américaines. "Super enquêteur" disposant de pouvoirs élargis, avec une indépendance renforcée, Robert Mueller est chargé de mener des investigations sur le dossier sensible des ingérences russes dans l'élection présidentielle 2016, et la possible collusion entre Moscou et des membres de l'équipe de campagne du nouveau président. Il ne peut être démis de ses fonctions que pour une faute.



Robert Mueller a autrefois été le grand patron du FBI entre 2001 et 2013, sous George W. Bush puis Barack Obama. Il avait été nommé une semaine avant les attentats du 11-Septembre. Actuellement membre d'un cabinet juridique privé, il va quitter ses fonctions pour remplir sa mission pour le compte du ministère de la Justice. Âgé de 72 ans, Robert Mueller est une personnalité très respectée. "Mueller est un superbe choix. Un CV impeccable. Il sera largement accepté", a tweeté l'élu républicain Jason Chaffetz à l'annonce de la nomination. "Un choix excellent" pour la sénatrice républicaine Susan Collins. L'ancien policier n'a aucun lien connu avec Donald Trump et sera le premier enquêteur indépendant à s'intéresser à l'affaire des possibles ingérences russes dans l'élection américaine avec toutes ses ramifications.

Sans le nommer, Donald Trump a réagi par voie de communiqué

Sans le mentionner le nom du procureur spécial, Donald Trump a réagi dans un communiqué. "Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, une enquête complète confirmera ce que nous savons déjà : il n'y a eu aucune collusion entre mon équipe de campagne et une entité étrangère." Quelques jours auparavant, le président avait limogé James Comey, le directeur du FBI. Des soupçons d'entrave à la justice avaient alors émergé.



Un procureur spécial avait aussi été nommé dans l'affaire du Watergate, Archibald Cox. Il reste à ce jour l'une des personnalités les plus connues ayant occupé ce poste. Richard Nixon l'avait sèchement limogé. Finalement, le président a démissionné du fait de l'enquête sur l'espionnage du parti démocrate dans son immeuble à Washington.