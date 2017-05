Éric Zemmour : "Trump engagé dans un combat à mort contre 'l'État profond'"

et Loïc Farge

publié le 18/05/2017 à 08:45

"Depuis le premier jour de son élection, les médias américains ont juré d’avoir la peau de Donald Trump", constate Éric Zemmour, qui note que le mot "impeachment" (procédure de destitution) a été prononcé et prophétisé dès son arrivée à la Maison-Blanche". Une "prophétie auto-réalisatrice", constate-t-il. "Les médias des côtes Est et Ouest ont perdu la bataille électorale, mais ont juré de gagner la guerre. Ils n'ont pas attendu une heure. Ils n'ont jamais renoncé", poursuit le journaliste.



Pour lui, le président américain est "engagé dans un combat à mort contre une partie de l'administration américaine, ce qu'on nomme 'l'État profond', ce que les médias appellent désormais avec emphase 'la communauté du renseignement' (FBI et CIA)".