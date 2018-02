publié le 09/02/2018 à 18:23

"Toujours là" pourrait être le titre des mémoires que Jean-Marie Le Pen prévoit de publier dans les prochaines semaines. La justice a reconnu ce vendredi 9 février que le cofondateur historique du Front national était bel et bien toujours président d'honneur parti, bien qu'il en soit dans le même temps toujours exclu. Cela suffit, selon lui, à autoriser sa présence au Congrès du FN qui se tiendra à Lille les 10 et 11 mars prochains. "Cela me semble aller de soi", affirme Jean-Marie Le Pen, invité de RTL Soir ce vendredi 9 février.



"Qui va m'empêcher d'entrer au Congrès ?", interroge le "Menhir". "Comme je suis président d'honneur du Front national, qui n'aurait pas le droit d'aller au congrès ? Ce serait assez risible, n'est-ce pas ? Évidemment, j'ai la possibilité d'y aller, martèle-t-il. D'autant que la cour a réaffirmé que j'étais président d'honneur avec les prérogatives qui s'attachent à cette fonction et à ce titre."

"Je crois que je compte dans le Front national suffisamment d'amis, d'appuis, de soutiens, chez les adhérents, chez les cadres, pour pouvoir tout de même aller devant le Congrès discuter de la suppression du poste que j'occupe. Le contraire serait ridicule", poursuit Jean-Marie Le Pen, qui affirme par ailleurs qu'il n'a "jamais" affirmé qu'il ferait appel à la force publique en cas d'opposition à sa venue à Lille.

Ce même vendredi 9 février, le secrétaire général du FN Steve Briois a affirmé que "dans un mois le problème sera réglé" quant à la mise au ban du père historique du Front national. "Est-ce qu'ils veulent me tuer peut-être ?, réagit l'intéressé. Parce que tant que j'aurai la force d'agir pour la cause qui est la mienne, qui est celle de la France, personne ne se mettra en travers".