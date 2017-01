Victime d'une série de problèmes techniques, la chanteuse a complètement raté sa prestation lors du concert du Nouvel an à New York.

Son titre All I Want For Christmas Is You donne chaque année le ton des réveillons de Noël. Une semaine plus tard, Mariah Carey fait encore parler d'elle, mais pour des raisons moins réjouissantes. La star est en effet devenue la cible préférée des internautes depuis sa prestation ratée au cours de la soirée du Nouvel an à Times Square, à New York. Victime d'une série de problèmes techniques à l'instar d'un décalage entre la bande son et sa voix, la diva n'est pas parvenue à interpréter ses titres en direct. Pire, elle a été prise en flagrant délit de playback.



Si elle a tenté de s'adresser aux techniciens de l'énorme show programmé chaque année aux États-Unis le 31 décembre pour mettre fin au désastre, rien n'y a fait. Désabusée, Mariah Carey est sur scène mais ne chante pas, ne chante plus. Pour compenser, ses danseurs continuent à assurer le show, comme ils peuvent. Au total, le calvaire de la chanteuse devant un million de spectateurs a duré près de six minutes. L'énorme feu d'artifice tiré aux douze coups de minuit un quart d'heure plus tard et la tombée de la boule n'ont pas suffi à faire oublier cette piètre performance. Les internautes, taquins en ce début d'année 2017, se sont littéralement lâchés.

Devant ce flot de réactions, Mariah Carey a, elle aussi, posté un message sur Twitter. "Des fois, ça merde", a-t-elle écrit, visiblement déçue de sa prestation annoncée comme un événement. La star a malgré tout souhaité une "bonne et saine nouvelle année tout le monde ! Voilà qui annonce plus de Unes en 2017".