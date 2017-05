Manchester : qu'est ce que le comité Cobra, réuni en urgence par Theresa May ?

publié le 23/05/2017 à 14:07

Le terrorisme a une nouvelle fois frappé le Royaume-Uni, ce lundi 22 mai. Alors que le public de la Manchester Arena commençait tout juste à quitter l'enceinte du bâtiment après le concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, une explosion a retenti aux alentours de 23h30 heure française. Selon le commissaire de police de Manchester, l'attentat a été perpétré par un homme qui est mort en faisant détoner "un engin explosif improvisé". Le bilan est lourd : au moins 22 personnes - dont des enfants - ont été tuées dans l'attaque, et on compte une cinquantaine de blessés.



Dans la nuit, la Première ministre britannique Theresa May s'est exprimée. "Nous travaillons à établir tous les détails de ce qui est traité par la police comme une épouvantable attaque terroriste", a-t-elle souligné, ajoutant un message à l'attention des familles touchées.

En accord avec le leader du parti travailliste Jeremy Corbyn, la campagne en vue des élections législatives prévues le 8 juin a été suspendue "jusqu'à nouvel ordre". La Première ministre a ensuite annoncé la réunion du comité Cobra à 10 heures, heure française.

Un dispositif de coordination des secours en cas de catastrophe

Le comité Cobra, acronyme de Cabinet Office Briefing Room consiste en une réunion d'urgence à laquelle assistent plusieurs ministres et des responsables de la sécurité, dans le but d'organiser la coordination des secours en cas d'incident majeur dans le pays. Dans le cas d'une attaque terroriste, les services secrets, les officiers de police et les ministres concernés peuvent être également conviés. Ce mardi 23 mai, le ministre de l'Intérieur britannique Anber Rudd y a notamment participé.



Si Theresa May a présidé la réunion de ce comité exceptionnel après l'attaque de Manchester, ce n'est pas toujours le cas, précise le Liverpool Echo. D'autres membres du Cabinet peuvent mener à bien ces cellules de crise, lorsque c'est nécessaire. Mais la décision de la Première ministre de prendre de la tête de cette réunion, après l'attaque terroriste témoigne de la gravité de la situation, et montre son intention d'apporter elle-même la réponse du gouvernement, selon le journal local.



Le premier comité Cobra a eu lieu en janvier 1972, lors de la grève des mineurs. À l'époque, ces derniers avaient paralysé toute l'économie du pays en empêchant la livraison de charbon entre autres dans les centrales électriques. Cette crise avait obligé le gouvernement britannique, dirigé par le conservateur Edward Heath, à décréter l'état d'urgence le 9 février de la même année.