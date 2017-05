Attentat à Manchester : les unes de la presse britannique

publié le 23/05/2017 à 10:46

La Grande-Bretagne a été touchée par un attentat, le plus meurtrier depuis 12 ans sur le territoire. Lundi 22 mai aux alentours de 23h30, une forte explosion a retenti à la Manchester Arena, quelques minutes après la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Le bilan est lourd. Au moins 22 personnes ont été tuées, et c'est désormais une certitude, on compte des enfants parmi les victimes. Une cinquantaine de blessés a également été recensée.





Outre-Atlantique, plusieurs journaux qui avaient déjà été imprimés ont revu leur couverture à la dernière minute, afin d'évoquer le drame. À l'heure de la seconde impression, on comptait alors 19 morts. Le quotidien local Manchester Evening News titre : "Terreur à l'Arena", tandis que The Guardian parle de : "Meurtre à Manchester : au moins 19 morts dans l'attaque de l'Arena".

Le quotidien écossais Scottish Daily Mail titre de son côté : "Carnage au concert pop". Le journal gratuit Metro parle également de "Carnage et terreur au concert de l'Arena". The Times a choisi la sobriété en titrant : "L'explosion au concert de Manchester fait 19 morts". Enfin, le tabloïd du Daily Mirror évoque en une "19 morts dans un concert pop" et parle de son côté d'un "attentat-suicide".