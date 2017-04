publié le 23/04/2017 à 23:48

Le second tour de l'élection présidentielle opposera entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Selon les estimations Kantar Sofres-One point, le candidat d'"En Marche !" a récolté 23,8% des voix, Marine Le Pen 21,70%, François Fillon 19,8%, Jean-Luc Mélenchon 19,2% et Benoît Hamon 6,5%.



L'ancien ministre de l'Économie est le dernier candidat à s'être exprimé, ce dimanche 23 avril. "En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française (...) Le défi, à partir de ce soir, n'est pas d'aller voter contre qui que ce soit. Le défi est de décider de rompre jusqu'au bout avec le système qui a été incapable de répondre aux problèmes de notre pays depuis plus de trente ans", a ajouté Emmanuel Macron, disant vouloir "dès à présent construire une majorité de gouvernement et de transformation nouvelle, faite de nouveaux visages, de nouveaux talents", a-t-il déclaré sous les acclamations de ses militants.



Emmanuel Macron avait le discours le plus apaisant et rassembleur Olivier Mazerolle Partager la citation





Selon Olivier Mazerolle, "le discours d'Emmanuel Macron était conforme à ce qu'il est depuis qu'il est entré en campagne. C'était un discours de rassemblement. De tous les candidats, c'est celui qui avait le discours le plus apaisant et rassembleur. Il correspond certainement à une envie des Français de surmonter leurs différences pour construire ensemble des choses positives et avoir des projets communs. C'est sans doute la base de son succès". Cependant, le journaliste politique souligne un fait dans les discours du candidat : "Ce qui m'agace un peu, c'est qu'il ne peut pas prononcer deux mots sans être acclamé. Il va être président de la République, il faut qu'il gagne une prestance présidentielle".

Olivier Mazerolle se projette au débat du second tour : "Cela va tourner sur la notion de patriote. Est-ce que c'est fermer les frontières ? Dire que la France existe hors de la communauté européenne ? Faire en sorte que la France soit forte à l'intérieur d'une communauté européenne ?". Le journaliste politique revient également sur le parcours d'Emmanuel Macron. "En un an, il a créé un parti politique et il remporte le premier tour d'une élection présidentielle (...) Il a accompli un chemin extraordinaire mais ça n'est qu'une étape. Il lui reste à solidifier les bases en se construisant une majorité pour gouverner. C'est tout l'inconnu qui s'offre à nous. Le Parti socialiste, comme la droite, vont essayer de consolider l'unité pour gagner le plus de sièges possibles aux élections législatives".