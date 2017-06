publié le 05/06/2017 à 20:47

Près du cordon de sécurité placé aux abords du London Bridge depuis l'attaque du 3 juin, Céline colle des photos de son cousin Sébastien, dont elle est sans nouvelles. Ce Français regardait la finale de la Ligue des champions avec des amis dans un bar quand un membre du commando terroriste qui a sévi ce soir-là à Londres est entré. "Ils se sont perdus de vue avec toute la panique, ils ont couru chacun de leur côté pour s'échapper. Depuis, on pense que son téléphone n'a plus de batterie donc personne n'a pu le contacter. On espère qu'au pire il est blessé et qu'il n'a pas repris connaissance", confie Céline.



Sa cousine continue de coller des affiches avec la photo de Sébastien, âgé de 36 ans. "On en a mises dans certains magasins aux alentours pour pouvoir attirer un peu l'attention des gens. On va continuer autour, dans les bars et les restaurants, où les gens reviennent peut-être après l'incident", espère-t-elle.

La jeune femme s'étonne que personne n'ait été en mesure d'identifier Sébastien. "Il avait un sac avec lui et pas de pièce d'identité mais une carte bancaire. On a du mal à comprendre qu'ils n'arrivent pas à l'identifier", déplore-t-elle. Céline et ses amis ont fait le tour des hôpitaux mais le trentenaire ne figure sur aucune liste des blessés reçus. En attendant, ils ont distribué sa photo auprès des policiers dans l'espoir d'avoir rapidement des nouvelles.