publié le 04/06/2017

Pour la troisième fois en trois mois, le Royaume-Uni est touché par le terrorisme. Un van a foncé sur la foule sur le London Bridge et renversé la foule. Puis, les terroristes, armés d'un couteau, ont poignardé des clients de bar ou de restaurant. Six personnes ont été tuées et 48 autres, dont deux Français, blessées. Que peut-on en déduire de la place de l'islam dans la société britannique ?



Invité de RTL, Gilles Kepel, spécialiste de l'islam, analyse que comme la France, un État laïc, le Royaume-Uni et les États-Unis, des États communautarisés, ne sont pas épargnés par les attaques. "De véritables enclaves sont confiées à des dirigeants religieux à Birmingham, à Manchester pour assurer la paix sociale."

Le spécialiste ajoute : "Le Royaume-Uni a accueilli des milliers d'islamistes libyens qui fuyaient la Libye de Kadhafi en 1990. Ceux-ci ont été socialisés de manière particulièrement curieuse à Manchester, mis dans les gangs, et sont repartis combattre dans les rangs des jihadistes les armées de Kadhafi récemment. Tout ça a crée un énorme bouillon de culture qui a abouti au drame de Manchester."



Qu'en est-il pour Londres ?

"C'est le deuxième attentat avec une voiture lancée dans la foule suivi de poignardage à Londres (comme le 22 mars sur le pont et le Parlement de Westminster, ndlr) (...) On voit bien comment l'agenda jihadiste percute et torpille d'une certaine manière l'agenda démocratique. Avec le Brexit, il y a la perspective que beaucoup d'emplois s'en aillent. C'est dans ce contexte-là que les jihadistes ont attaqué."



Et de livrer l'objectif principal des jihadistes. "Que par ces attentats multiples, il va y avoir des réactions, des gens iront brûler des lieux de culte et qu'en contrepartie on aura un vote plus important de l'extrême-droite et que les musulmans vont se replier derrière les organisations communautaires."