publié le 13/08/2017 à 21:40

C'est un contrôle routier qui a très mal tourné. Un automobiliste est activement recherché, en Corse, après qu'il a volontairement percuté et blessé un gendarme, ce dimanche 13 août au matin, à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud).



Selon Corse-Matin, les faits se sont déroulés un peu avant 8 heures sur la route de Palombaggia au niveau de l'embranchement de Porra sur la commune de Porto-Vecchio. Alors que les gendarmes procèdent à un contrôle d'alcoolémie sur la route, un conducteur, sommé de s'arrêter, n'obtempère pas et force le barrage.



L'un des militaires sort alors son arme de service, vise les pneus, mais ne parvient pas à atteindre sa cible. Dans sa course, le véhicule heurte le gendarme qui se retrouve alors projeté sur le capot, selon le quotidien régional corse. L'automobiliste parvient à prendre la fuite et est toujours activement recherché ce soir.



Souffrant de "contusions multiples", le gendarme s'est vu délivrer une interruption temporaire de travail. Une enquête a été confiée à la brigade de recherches de Porto-Vecchio.