Alpes-Maritimes : un nouveau départ de feu près de Nice

et AFP

publié le 14/08/2017 à 01:30

L’arrière-pays niçois est à nouveau parcouru par les flammes depuis le dimanche 13 août. Un nouveau départ de feu s’est produit dans l’après-midi près de la commune de Lucéram (Alpes-Maritimes), au nord-est de Nice. La fumée était visible depuis la Promenade des Anglais, à 25 kilomètres de là,comme le rapporte Nice Matin.



Dans la soirée, les flammes avaient déjà parcouru 50 hectares de zone forestière et mobilisaient plus 300 sapeurs-pompiers, trois hélicoptères bombardiers d'eau, cinq Tracker et un Dash. Si le feu n’est pas encore maîtrisé, ce nouvel incendie n'a pas entraîné d'évacuations.

ALERTE INCENDIE ¿! feu de #forêt sur la commune de #luceram. @sdis_06 ¿et HBE ¿engagés. Évitez le secteur ¿. Laissez l'accès libre. pic.twitter.com/5BCoyhJixI — Sapeurs-pompiers 06 (@sdis_06) 13 août 2017

En Haute-Corse, deux incendies qui ont parcouru environ 2.000 hectares de végétation depuis la nuit du 10 août, sans faire de victime, ne sont pas maîtrisés ce dimanche 13 août au soir, avec une "grosse reprise" dans le Cap Corse malgré une absence de vent, ont indiqué les pompiers.