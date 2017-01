Le leader d’Al-Qaida s’en prend à Daesh

Ayman Al-Zawahiri, le successeur d’Oussama Ben Laden à la tête d’Al-Qaida, accuse le calife de l’État islamique de propager des mensonges.

Crédit : RTL Ayman al-Zawahiri (à gauche) accuse le leader de Daesh, Abou Bakr Al-Baghdadi (à droite), de propager des mensonges sur Al-Qaïda.

par Geoffroy Lang publié le 06/01/2017 à 19:15

En perte de vitesse depuis la mort de son leader irakien Abou Moussab Al-Zarqaoui en 2006, mais surtout depuis l'élimination de son chef spirituel Oussama Ben Laden par un commando américain en 2011, le réseau terroriste Al-Qaïda est aujourd’hui aux abois. Dans un message audio cité - traduit en anglais par le centre américain de surveillance des sites djihadistes SITE - Ayman al-Zawahiri accuse le leader de Daesh, Abou Bakr Al-Baghdadi, de propager des mensonges sur Al-Quaïda, comme le rapporte LCI.



L’Égyptien qui a succédé à Oussama Ben Laden dénonce ainsi une "campagne de déformation des faits, de peur et d'intimidation [...] à laquelle a malheureusement participé Ibrahim Al-Badri (Abou Bakr al-Baghdadi)". Le chef de file de la nébuleuse Al-Qaïda dénonce notamment les propos de son adversaire l'accusent de vouloir protéger les chiites : "J'ai donné l'ordre par écrit d'attaquer les forces militaires, de police et de sécurité irakiennes, qui sont pour la plupart chiites, ainsi que des miliciens chiites".



Dans cette course à l'échalote entre les meneurs des deux principales organisations terroristes jihadistes, Al-Qaïda reste fortement affaiblie depuis l'ascension du groupe État islamique, malgré les récents revers militaires de l’EI. Ayman al-Zawahiri a cependant réitérer son appel à attaquer "en priorité" les États-Unis et leurs alliés : "Nous appelons les moudjahidines (...) à faire du djihad contre l'Amérique et ses alliés leur priorité où qu'ils puissent agir".