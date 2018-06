Le journal de 8h : une organisation internationale pour mettre fin aux abus sexuels de l'Église

publié le 09/06/2018 à 08:56

Forcer l'Église catholique à mettre fin aux abus sexuels au sein de l'institution, c'est la raison de cette nouvelle organisation internationale, l'Ending Clerical Abuse (ECA), créée cette semaine à Genève, à deux pas du siège des Nations-Unis.



Ses membres, composés principalement de victimes de prêtre pédophile et de militants des droits de l'homme, réclament la fin des "mécanismes structurels" au sein de l'Église catholique qui "permettent ces abus". Mais aussi porter assistance et soutenir les victimes pour leurs permettre d'obtenir justice. "L'Église s'en est tirée avec ses crimes depuis trop longtemps", a déclaré Peter Saunders, l'un des fondateurs d'ECA.

"Il y a eu des progrès dans certains pays, d'abord grâce au courage des victimes qui ont osé lever la voix. Mais dans certains pays, on cherche encore à les faire taire, nous voulons devenir cette voix" a déclaré José Andres Murillo, un Chilien victime d'un prêtre pédophile au Chili. Ce pays, qui a récemment été entaché par des scandales pédophiles, avait conduit le pape François à annoncer des "changements pour rétablir la justice", sans qu'aucune sanction ne soit donnée.



