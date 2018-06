Brive-la-Gaillarde inaugure une avenue Jacques et Bernadette Chirac

publié le 08/06/2018 à 20:35

Il y a désormais une avenue Jacques et Bernadette Chirac à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. C'est sur cette terre chère à l'ancien Président, où il a été élu pendant près de 30 ans, et où sa femme a siégé plus de 35 ans au Conseil général, que la plaque portant leur nom a été inaugurée vendredi 8 juin.



Bernadette Chirac, qui ne s'était pas montrée en public depuis plusieurs mois, avait fait le déplacement. Sa fille Claude, protectrice, pousse son fauteuil roulant, et évoque un voyage qui n'était pas évident, vu l'état de santé de sa mère.

L'ancienne Première dame a dévoilé la plaque et pris la parole d'une voix assurée, rappelant l'attachement du couple "à cette terre corrézienne qui est le berceau familial de Jacques". "C'est dire son émotion lorsque je lui ai appris votre décision, a-t-elle développé. J'ai lu sur son visage, dans son regard, sur son sourire, un très grand bonheur."

Sans Jacques Chirac, beaucoup de choses n'auraient pas été faites en Corrèze Bernadette Chirac





Bernadette Chirac à Brive-la-Gaillarde le 8 juin 2018 Crédit : Philippe De Maria / RTL

La foule était nombreuse, et plutôt satisfaite que le nom des Chirac soit donné à cette avenue. "Sans Jacques Chirac, beaucoup de choses n'auraient pas été faites en Corrèze", explique un habitant, pour qui de nombreuses entreprises ne seraient pas présentes dans le département aujourd'hui sans l'action de l'ancien Président.



L'avenue Jacques et Bernadette Chirac n'est pas nouvelle, elle s'appelait auparavant avenue Kennedy. Mais un rond-point continuera de porter le nom de l'ancien Président américain.