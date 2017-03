publié le 01/03/2017 à 07:43

Donald Trump a prononcé un discours la nuit dernière devant le Congrès des États-Unis. Loin de la tonalité très sombre de son discours d'investiture, le président américain a décliné sur un registre plus présidentiel qu'à l'habitude ses priorités pour donner corps à un engagement central : "Donner la priorité aux Américains".



Dans ce discours, Donald Trump a notamment fait preuve de fermeté sur l'immigration. "En appliquant enfin nos lois sur l'immigration, nous augmenterons les salaires, aiderons les chômeurs, économiserons des milliards de dollars et renforcerons la sécurité de nos communautés", a-t-il souligné. Supprimer l'Obamacare, engager une réforme fiscale et lancer la construction du mur à la frontière avec le Mexique sont les autres mesures importantes confirmées par le président des États-Unis, qui s'est tout de même félicité d'avoir entamé la lutte contre les conflits d'intérêts à Washington.

À écouter également dans ce journal

- Le gouvernement présente ce mercredi un plan de lutte contre les violences faites aux enfants, qui prévoit notamment la création de structures d'accueil, comme celle de Versailles, où 800 enfants par an sont pris en charge.

- Les tensions persistent au sein du PS. Et ce n'est pas la déclaration de Manuel Valls qui va apaiser les choses. "Je sais que certains ont choisi Emmanuel Macron, d'autres soutiennent Benoît (Hamon), je comprends tous les choix", a indiqué l'ex-Premier ministre.



- François Fillon sera en visite ce mercredi au Salon de l'agriculture, son premier grand bain de foule depuis l'affaire des emplois fictifs. Son équipe prépare ce déplacement périlleux avec une certaine inquiétude. Six gardes du corps, plus des agents de sécurité du salon, entoureront François Fillon.



- La brigade des sapeurs-pompiers de Paris fête ses 50 ans. À cette occasion, ils sont désormais équipés d'une nouvelle tenue. "Ils seront habillés en couleur rouge, on va bien nous voir, on va bien nous identifier et les pompiers seront mieux protégés", se réjouit le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris.



- Trois jours après la gifle reçue contre le PSG (1-5) en Ligue 1, l'OM va tenter de se relancer face à Monaco en Coupe de France ce mercredi. De leur côté, les Parisiens sont attendus à Niort.