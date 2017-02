EN IMAGES - Les pompiers de Paris se dotent d'une nouvelle combinaison

publié le 28/02/2017 à 16:58

La brigade des sapeurs-pompiers de Paris fête aujourd'hui les 50 ans de sa création. Dès le 1er mars 1967, la mission de secours d’urgence et de défense contre les incendies a été étendue à la petite couronne. À l'occasion de cet anniversaire, les pompiers de Paris dévoilent leur nouvelle tenue de feu. Sa conception a duré près de 4 ans. C'est un changement majeur pour les 8.500 soldats du feu qui vont en être équipés progressivement à partir du mois de Mai.



"Jusqu'à maintenant les pompiers étaient habillés de cuir, couleur sombre, de textile, bleu marine, couleur sombre, aujourd'hui, ils seront habillés en couleur rouge, on va bien nous voir, on va bien nous identifier et les pompiers seront mieux protégés" se réjouit, le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris.

Toute la tenue a été entièrement reconçue et modernisée pour faciliter le travail du sapeur lorsqu'il se rend sur feu. La veste est plus ample également au niveau des épaules car certains soldats du feu étaient parfois à l'étroit pour les plus musclés. Les matériaux utilisés sont innovants et on retrouve désormais du kevlar réputé pour protéger de la chaleur

Design et couleur innovants

La nouvelle couleur rouge-orangée n'a pas été choisie au hasard. "Sur un feu classique, la protection offerte par la tenue bleue va être de 14 secondes, on va monter à 20 secondes avec la tenue rouge" se félicite le commandant Frank Capmarty qui est l'un des concepteurs de ce nouvel habillement. Grace à cette nouvelle couleur beaucoup plus clair il y aura moins le rayonnement que les couleurs sombres.



Concrètement, le pompier ressentira la chaleur un peu plus tard et grâce à ces quelques secondes, le pompier va bénéficier d'un temps de fuite si la chaleur devenait insupportable. Chaque nouvelle tenue coûte en moyenne 700 euros pour l'ensemble pantalon et veste.



Les 8.500 sapeurs-pompiers de la capitale vont également bénéficier d'un nouveau casque. Plus grand, plus confortable aussi. Les soldats du feu vont avoir une plus grande visière pour plus de visibilité. La lampe torche reste quant à elle fixée au casque. Et désormais, les pompiers seront également dotés d'un système de télécommunication directement intégré au casque afin, encore une fois, d'améliorer la coordination des équipes lors d'un incendie.



À noter également qu'une exposition rend hommage aux Pompiers de la capitale "Pompiers de Paris - Notre mission" : elle se tiendra du samedi 4 Mars au 29 avril 2017 à l'Hotel de Ville de Paris