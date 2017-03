publié le 01/03/2017 à 07:26

Nicolas Hulot ne soutiendra aucun candidat avant le premier tour de la présidentielle. Le président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme l'a officialisé mardi 28 février sur LCI. "Ma neutralité restera jusqu'à l'élection présidentielle", a prévenu celui qui avait participé en 2012 à la primaire écologiste. Il distribue certes des bons points pour leurs programmes respectifs à Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, dont il salue "l'émulation constructive". Nettement moins à Emmanuel Macron, même s’il estime que le candidat d'En Marche ! "égrène de jour en jour un certain nombre de mesures" en faveur de l'environnement.



L'ancienne star du petit écran explique que son problème n’est pas de soutenir "un candidat" mais "des idées". Cette position a le don d'agacer du côté de chez ses anciens camarades d'Europe - Écologie les Verts, et notamment dans l’entourage de Yannick Jadot où l’on est très satisfait de l’accord programmatique trouvé avec Benoît Hamon. "Il devrait passer un petit peu moins de temps à conseiller des présidents" et un petit peu plus à s’engager pour des candidats.

"Stratégie typiquement hulotienne"

L'un des proches de Nicolas Hulot a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron. Il s'agit de son ancien porte-parole, Mathieu Orphelin. Ce qui irrite aussi. C'est une "stratégie typiquement hulotienne", balance l'entourage de Jadot, pour qui cela consiste "à se sacrifier, à essayer de convertir un type qui est zéro en écologie" (alias Macron) plutôt qu’à soutenir le vrai candidat écologiste.

Quant au député ex-Europe - Écologie les Verts, François de Rugy, qui soutient lui aussi officiellement le candidat d'"En Marche !", ce n'est pas beaucoup mieux. Il s’est, selon Jadot, "complètement perdu".