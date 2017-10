publié le 20/10/2017 à 07:38

Barack Obama et George W. Bush, par un hasard du calendrier, se sont tous les deux exprimés il y a quelques heures quasiment en même temps. Barack Obama faisait son grand retour sur la scène publique neuf mois après avoir quitté la Maison-Blanche : "Nous rejetons la politique de division, la politique de peur", a-t-il déclaré durant un meeting pour soutenir deux candidats à des postes de gouverneur.



George W. Bush, républicain très conservateur mais beaucoup plus modéré que Donald Trump, a accusé dans le même temps l’actuel président de dégrader le débat public : "Nous voyons nos débats dégradés avec une cruauté désinvolte. L’intolérance semble encouragée, notre débat politique plus vulnérable aux théories du complot, et nous semblons oublier le dynamisme que l’immigration a toujours apporté à l’Amérique."

L’ancien secrétaire d’État John Kerry, quant à lui, accuse Donald Trump de créer une politique du chaos par son usage immodéré des tweets.

À écouter également dans ce journal

- Catalogne : réunion extraordinaire du Conseil des ministres espagnols ce matin. Au menu, la probable adoption de l’article 155 de la Constitution, qui permet de suspendre l’autonomie d’une région.



- L’ancien ministre de l’Intérieur Pierre Joxe est nommément accusé par Ariane Fornia, écrivaine et fille d’Éric Besson. Sur son blog relayé par L’Express, la jeune femme affirme avoir fait l’objet de gestes insistants et déplacés au cours d’une représentation à l’Opéra Bastille il y a 8 ans. Éric Besson confirme ce récit à l’hebdomadaire. Pierre Joxe, lui, parle d’un mauvais canular.



- Le procès de cinq activistes de l’ultra droite s’ouvre ce vendredi 20 octobre au tribunal de Poitiers. En octobre 2012, ils s’étaient hissés sur le toit de la mosquée de la ville, prétextant un hommage à Charles Martel qui avait combattu les invasions sarrasines au VIIIe siècle.



- Nouvel élément troublant dans l’affaire Maëlys : une forme blanche a été décelée sur le siège passager de la voiture du principal suspect. Une image issue de la vidéosurveillance le soir du mariage. Les enquêteurs cherchent à déterminer s’il s’agit ou non de l’enfant qui était vêtue ce soir-là d’une robe blanche.



- L’ordre des médecins aurait-il cherché à minimiser les possibles effets du Levothyrox ? L’ordre a envoyé une lettre à destination des praticiens. Des conseils sur la manière de rédiger les certificats médicaux lorsqu’un patient vient se plaindre de la nouvelle formule du traitement de la thyroïde.