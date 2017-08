publié le 09/08/2017 à 05:22

La Corée du Nord a déclaré ce mercredi 9 août qu'elle envisage de tirer des missiles balistiques à portée intermédiaire vers les bases américaines de l'île de Guam, dans le Pacifique. Une information rapportée par l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Cette menace intervient quelques heures après la déclaration du président américain Donald Trump qui a promis "le feu et la colère" à la Corée du Nord si cette dernière continuait de menacer les États-Unis, sur fond de développement de son programme balistique et nucléaire. Quelques jours avant, l'ONU a adopté une série de sanctions contre Pyongyang.



Pyongyang a déclaré qu'"actuellement, elle étudie avec attention le plan opérationnel afin de faire feu sur les zones situées autour de Guam avec une fusée balistique à portée intermédiaire Hwasong-12", précise l'agence KCNA. Un projet qui sera finalisé "et sera mis en pratique de manière consécutive et simultanée, dès que Kim Jong Un, le commandant suprême de la force nucléaire le décidera", a ajouté l'agence.

Fidèle à sa rhétorique enflammée, le régime de Pyongyang avait promis lundi de faire payer "un millier de fois" aux Etats-Unis "le prix de leurs crimes" en dépit du durcissement des sanctions des Nations unies. Mais le contexte diplomatique s'est encore alourdi avec des révélations du Washington Post sur les progrès réalisés par les Nord-Coréens dans leur programme nucléaire. Une menace déjà prise très au sérieux outre-Atlantique. Sur CNN, une journaliste détaille la préparation américaine depuis un bunker à Hawaï.