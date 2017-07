et Clarisse Martin

Faut-il craindre une escalade de la violence ? En moins d'un mois, la Corée du Nord a tiré un deuxième missile balistique, vendredi 28 juillet. Kim Jong-un a déclaré dans la foulée que le territoire américain était à portée de tir. Pour la chercheuse spécialiste de l'Asie du Nord, Marianne Péron-Doise, "la Corée du Nord veut se doter d'une force de dissuasion nucléaire complète, opérationnelle".



"Nous avons observé ces derniers mois un accent qui était mis sur les essais nucléaires (...), Pyongyang veut prouver qu'il a les moyens de toucher les États-Unis et donc de menacer Donald Trump". Pour Marianne Péron-Doise, la menace qu'agite le jeune leader nord-coréen a un objectif : ouvrir des négociations sans que son statut de puissance nucléaire ne soit remis en cause. Or le préalable sur lequel repose l'ouverture de ces éventuelles négociations est une demande de dénucléarisation.

Néanmoins Anne Péron-Doise voit mal une escalade militaire dans un futur proche. "Il ne faut pas oublier la présence de soldats américains sur le sol sud-coréen dans le cadre d'un accord de sécurité. Vous avez pratiquement 50.000 soldats américains qui sont otages et à portée de tirs de missile de la Corée du Nord. Donc il faut être très prudent quand on parle d'option militaire."